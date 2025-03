Sapucaí e descanso: o que Fernanda Torres vai fazer na volta ao Brasil?

A vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar representou um grande marco não só para o cinema nacional, mas também para Fernanda Torres —a cerimônia foi o fim da campanha de divulgação internacional do filme, e agora a atriz pode retornar ao Brasil.

O que ela já falou sobre seus planos?

Fernanda Torres só tem um desejo: descansar. Em coletiva de imprensa após a vitória no Oscar, a atriz brincou: "Eu quero ir para uma casa de praia, com rede, e fazer um programa de culinária". Na conversa, Selton Mello até brincou que o elenco continuaria a divulgar o filme, mas a atriz respondeu em tom de brincadeira: "eu não consigo mais passar maquiagem".

Eduardo Paes, prefeito do Rio, diz que Fernanda Torres vai participar do desfile das campeãs no próximo sábado. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Paes disse que entrou em contato diretamente com a atriz, que aceitou o convite e vai desfilar no carro alegórico da prefeitura.

Ela também já tem planos para trabalhos futuros. Em conversa com a atriz Jessica Chastain para a revista Interview, Fernanda Torres afirmou: "Eu escrevi o roteiro para uma série de seis capítulos no Brasil. No teatro, tem um conto de Eça de Queirós, um escritor genial português do século 19, é uma versão darwinista do Gênesis, da Bíblia".

Três meses longe de casa

Fernanda não pisa no Brasil desde a virada do ano. Após passar as festas de fim de ano em família, a atriz embarcou para os Estados Unidos para participar do Globo de Ouro no dia 6 de janeiro. Desde então, não retornou ao Brasil.

A estratégia de divulgação do filme foi organizar exibições com o elenco e o diretor. "Ficamos que nem dois padres catequizando as pessoas, porque não tínhamos um grande budget de lançamento", disse a atriz em entrevista à TNT no tapete vermelho do Oscar.

Dia histórico para o Brasil

O Brasil fez história ao conquistar neste domingo (2) seu primeiro Oscar, com "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, que venceu na categoria de melhor filme internacional. O filme aborda o desaparecimento, em 1971, do ex-deputado Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), e a estoica resistência de sua viúva, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que perdeu na categoria de melhor atriz para Mikey Madison (Anora).

"Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande em um regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir", disse Salles, ao receber a estatueta. "Também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

A produção baseada no livro homônimo do filho mais novo do casal, Marcelo Rubens Paiva, venceu uma disputa acirrada com "Emilia Pérez" (França), "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia). A produção de Salles também estava indicada ao prêmio de melhor filme, mas perdeu para Anora.