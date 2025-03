Camilla é a nona eliminada do BBB 25 com 94,67% dos votos

Camilla foi a nona eliminada do BBB 25 (Globo), no sétimo Paredão. A trancista recebeu 94,67% dos votos, contra 2,74% de Renata e 2,59% de Vilma.

Ao todo, o Paredão teve 26.341.897 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou o discurso falando do Seu Fifi. "Seu Fifi me inspirou a fazer umas inconfidências, são comentários mais leves. Vilma, esses dias ouvi você falando que não ia se limitar e ia falar mesmo. Aí fui procurar declarações semelhantes das outras emparedadas."

Camilla disse que a Thamiris podou um pouco ela e isso era até bom. Com relação a Renata, a Eva disse que amanhã tinha Prova do Líder, mas não era pra falar alto ou ia provocar.

Ele analisou. "Vocês percebem o teor desses conselhos? É natural que entrando no BBB ao lado da pessoa você tenha um cuidado enorme. É a vontade de proteger. Vocês acham que sabem se proteger aí dentro. Você se segura, não fala, porque quer que as pessoas gostem de você. Deixa eu te contar: as pessoas sempre podem pegar ranço de você. Você tenta ser legal com todo mundo e as pessoas podem odiar isso. Você tenta se justificar depois de uma briga e pedir desculpas e é isso que tá irritando as pessoas."

Tadeu completou. "Talvez o segredo pode dar errado. Você escolhe se vai cair se escondendo ou atirando. No caso específico da pessoa que sai hoje, temos um clássico do BBB. A pessoa que tem certeza que está absolutamente certa onde estava enganada. Onde você não via problema nenhum, era que havia problema. Você deu importância demais a um fato pequeno. Você sai pensando saber o motivo da eliminação pra descobrir aqui que você desconhece tanta coisa."

Ele finalizou. "Talvez você só quisesse um pouco de colo."

Como foi a votação

Camilla

Média: 94,67%

Voto Único: 93,31%

Voto Torcida: 96,03%

Renata

Média: 2,74%

Voto Único: 3,31%

Voto Torcida: 2,16%

Vilma

Média: 2,59%

Voto Único: 3,38%

Voto Torcida: 1,81%

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas