Morte de ex-Dominó: por onde andam outros membros da boyband dos anos 1990

Klaus Hee, ex-integrante da boyband Dominó, morreu aos 50 anos. O grupo foi um grande sucesso dos anos 1990.

Gugu ao lado do grupo Dominó Imagem: Reprodução/Instagram

Por onde andam os outros membros?

Rodrigo Faro

Rodrigo Faro fez parte do grupo Dominó entre 1992 e 1994. O ator integrou o grupo musical criado por Gugu.

Apresentador já relembrou os tempos de Dominó em entrevistas e no programa Canta Comigo.

Rodrigo Faro já foi do Dominó Imagem: Divulgação

Afonso Nigro

Afonso Nigro, ex-integrante da boyband Dominó, continua a fazer shows e a trabalhar como produtor artístico e musical. Após sair do Dominó, onde ficou por oito anos, Afonso lançou a sua carreira a solo.

Seu primeiro disco solo, "Talvez Seja Amor", foi regravado em espanhol, "Puedo Ser" e ficou em quarto lugar na Billboard Latina.

Nill

Se tornou pastor evangélico e canta canções religiosas. Ele também é advogado e professor de direito.

Nill conta que sua vida começou a mudar para melhor após voltar a frequentar a igreja evangélica. Ele mora no interior de São Paulo e se entregou totalmente à fé em Jesus Cristo.

Marcos Quintella

O português mudou completamente de carreira. Marcos ficou na banda até 1992.

Se tornou publicitário e hoje é presidente da agência VMLY&R.

Marcelo Rodrigues

Deixou a banda em 1993 e mudo de carreira e país: ele é empresário do ramo dos transportes nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto, nesta terça-feira (4). "Após uma batalha contra um câncer, o Klaus Hee descansou", disse.

Em abril de 2023, Klaus passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do intestino. Desde então, sua saúde ficou debilitada.

Em junho de 2024, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para corrigir o espaço no intestino.

Em novembro, ele contou ter sido diagnosticado com metástase no tórax. Na época, ele iniciou uma nova etapa do tratamento. "Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", lamentou em entrevista para Sonia Abrão. A apresentadora lamentou a morte: "Nossa solidariedade à família".

O velório de Klaus Hee acontece na noite desta terça. O sepultamento está previsto para às 11h desta quarta-feira (5), no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

Carreira

Klaus Alexandre Hee Lopes Fernandes iniciou sua carreira como modelo, quando começou a assinar apenas como Klaus Hee. Na década de 1990, começou seu trabalho na TV, como assistente de Palco do 'Passa ou Repassa' (SBT). Ele também integrou o elenco de 'A Praça É Nossa'.

O artista integrou o grupo Dominó e, na sequência, trilhou a carreira solo. Ele chegou a posar nu para revista íntima em 1999, 2004 e 2006.