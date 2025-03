Marcelo Rubens Paiva se irrita com Ana Furtado: 'Totalmente sem noção'

Marcelo Rubens Paiva, autor responsável pelo livro "Ainda Estou Aqui", no qual o filme homônimo foi baseado, se revoltou com comentário de Ana Furtado durante a transmissão do Oscar 2025.

O que aconteceu

A apresentadora entrevistava Selton Mello no tapete vermelho do evento, quando o ator falou sobre a importância do cinema brasileiro. "Os olhos para o cinema brasileiro. Todo mundo agora interessado no nosso cinema, querendo ver o que mais a gente tem. A gente tem muito para oferecer. Esse filme já é vitorioso. Se a gente ganhar o Oscar, maravilhoso. Não ganhou Oscar? Maravilhoso", disse o intérprete de Rubens Paiva no filme.

"Chupa, Argentina!", disse Ana Furtado, em resposta a Mello. "Vamos ver, vamos ver", comentou o ator, desconversando sobre o assunto.

Marcelo Rubens Paiva usou o X (ex-Twitter) para falar sobre o comentário. "Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem… Viva o cinema argentino", escreveu.

Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem... Viva o cinema argentino! https://t.co/l47JP8HRjG -- Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) March 3, 2025

Vale lembrar que a Argentina é o país latino-americano com mais Oscars. A nação já levou dois prêmios para casa, um por "Segredo dos Seus Olhos" em 2010 e a outra por "A História Oficial" em 1986. O país é o segundo com mais indicações, são oito, ficando atrás do México, com nove.

Oscar 2025: confira como foi a premiação

Dia histórico para o Brasil

O Brasil fez história ao conquistar seu primeiro Oscar no último domingo, com "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, que venceu na categoria de melhor filme internacional. O filme aborda o desaparecimento, em 1971, do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), e a estoica resistência de sua viúva, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que perdeu na categoria de melhor atriz para Mikey Madison (Anora).

"Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande em um regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir", disse Salles, ao receber a estatueta. "Também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

A produção baseada no livro homônimo do filho mais novo do casal, Marcelo Rubens Paiva, venceu uma disputa acirrada com "Emilia Pérez" (França), "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia). A produção de Salles também estava indicada ao prêmio de melhor filme, mas perdeu para "Anora".

Os brasileiros, que nunca haviam conquistado o ouro de Hollywood, celebraram as três indicações do filme com o mesmo fervor que dedicam às vitórias na Copa do Mundo. O país competiu em várias categorias do Oscar, principalmente como melhor filme internacional, à qual foi indicado pela última vez com "Central do Brasil", também sob a direção de Salles.