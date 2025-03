Lorena fica 'viúva' pouco antes de se casar em 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (4) de "Mania de Você" (Globo), Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Eyer.

Iberê propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Isso acontece após ele receber uma bolada de Mércia, que tenta comprar o seu silêncio.

No entanto, Iberê falará tudo o que sabe a Luma nos próximos capítulos. Por consequência, o rapaz será alvo da fúria de Molina e morrerá.

Iberê (Jaffar Bambirra) em 'Mania de Você' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião. Maureta mente para Viola, e alerta Molina. Molina avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar a suas mãos. Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Armando leva Luma, Viola e Rodhes até Gavião.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.