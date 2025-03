Jojo Todynho exibe silhueta em vestido coladinho após perder 80 kg

Jojo Todynho voltou a causar nas redes sociais nesta terça-feira (4) ao compartilhar uma foto mostrando sua nova silhueta, após perder impressionantes 80kg. A cantora, que passou por uma lipoaspiração recentemente, usou um vestido colado ao corpo para exibir sua transformação.

O que houve

Na legenda da foto, Jojo Todynho fez questão de falar sobre o seu estilo único e de personalidade autêntica. "Meio princesa, meio ogra. Às vezes bruta, às vezes fofa", escreveu.

A publicação gerou diversos comentários dos seguidores. Muitos elogiaram a evolução da cantora. "Como é nítido a sua transformação maravilhosa". No entanto, também tiveram críticas. "Jojo tá lindona. Mas por que as pernas não afinam também?", perguntou outro.

Em outro momento, Jojo já havia falado sobre as pernas que ainda estão em processo de recuperação. "Vocês estão me pedindo para eu postar o resultado da minha perna. Ela está incrível, mas está muito inchada ainda. Ainda com bastante roxo, por conta do tamanho da cirurgia. Estou com muito edema. Então, não tem como eu mostrar o resultado que ainda não. Dá para ver, mas ainda está muito inchado", afirmou a cantora.