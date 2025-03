BBB 25: Gracyanne expõe fobia de Belo e situação de desespero: 'Bombeiros'

Na manhã de terça-feira (4), Gracyanne conversou com Daniele e Thamiris no BBB 25 (Globo) sobre o ex-marido, Belo.

O que aconteceu

A musa fitness falava sobre o bairro do Brás, em São Paulo. "Lá tem muita loja, muita coisa legal. Galera compra roupa do Brasil inteiro. Fiz um evento com Belo uma vez que teve que chamar bombeiro, por causa dele, pra sair."

Eu sempre fazia essa marca de roupa. Daí uma vez a menina falou: será que o Belo não vai cantar? Sem banda mesmo, só playback. Ele foi. Não conseguia sair da loja, da rua. A gente imaginou que ia encher mas não tanto. Gracyanne

A sister revelou ainda o problema de Belo. "E o Belo tem pânico, tem fobia, né [de locais muito cheios]. Melhorou muito, mas na época ele estava ainda."

Thamiris comentou também ter a mesma fobia.

