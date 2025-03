G-DRAGON volta após 7 anos e domina o K-pop: o impacto de 'Ubermensch'

Na última semana, um dos maiores artistas asiáticos —não só do k-pop, mas da música na totalidade— fez seu aguardado retorno solo após mais de sete anos. "Ubermensch", o terceiro álbum de G-DRAGON, chegou como um evento de luxo, dominando todas as paradas musicais sul-coreanas e conquistando o topo em tempo recorde.

É bastante significativo um artista com mais de 35 anos, em uma indústria que constantemente prioriza a juventude, voltar de um longo hiato e ainda alcançar uma sucessão de RAKs e PAKs (os famosos "All-Kill", quando uma música atinge o #1 em absolutamente todas as plataformas) é algo que vai além dos números, é simbólico.

Para os fãs, acostumados a acompanhar grupos novatos que debutam cada vez mais cedo, G-DRAGON representa resistência, longevidade e relevância. G-DRAGON se tornou idol ainda criança e mostra que existe, sim, longevidade no k-pop.

O disco é um mergulho nas múltiplas facetas do artista. "Ubermensch" transita entre personas, revive histórias de amores fracassados e reflete sobre o que ele viveu nos últimos anos —tudo envolto em um espetáculo de cores, sons e referências estéticas que já são uma assinatura inconfundível de GD. É ousado, intenso e puro G-DRAGON.

Mas talvez o que mais ecoe seja o significado por trás desse retorno. Para quem vê de fora, pode parecer surpreendente um idol nos seus trinta e poucos anos ainda dominar as paradas como um fenômeno. Mas, para quem conhece a cena, sabe que GD nunca saiu de cena —ele apenas redefine o que significa envelhecer no K-pop.

Por isso, "Power" foi o single perfeito como primeiro retorno do "rei", como o rapper é conhecido. Seja em altos muito altos ou baixos muito baixos, G-DRAGON sempre se manteve relevante e reforça seu legado como idol dos idols.

Muito sucesso no Mundo da Moda

Além de ser uma referência musical para todos os idols que vieram depois, GD se tornou um criador de tendências de moda que logo se tornaram sua marca registrada. Dos cabelos coloridos e estilizados de maneiras únicas às roupas, tatuagens e combinações excêntricas, ele se consolidou como um ícone global da moda. Presença constante nos desfiles da Chanel, em 2016 ele lançou sua própria marca, a Peaceminusone, cujo símbolo é uma margarida sem uma pétala. A marca, especializada em streetwear, fez parcerias de sucesso com a NIKE.

Shows esgotados em minutos

Após mais de sete anos sem lançar um álbum ou sair em turnê, o retorno de G-DRAGON aos palcos era aguardado com grande expectativa. A turnê de "Ubermensch" foi inicialmente confirmada com duas datas em Seul, no Estádio de Goyang, que tem capacidade para mais de 40 mil pessoas. Com shows marcados para os dias 29 e 30 de março, GD já havia vendido mais de 80 mil ingressos antes mesmo das vendas oficiais, graças à alta demanda durante a pré-venda. Gigante na Ásia, é esperado que o rapper anuncie novas datas em outros países em breve.

Estou lendo "Orgulho e Preconceito" para meu clube do livro e relendo uma das minhas sagas preferidas de todos os tempos, "Percy Jacson e os Heróis do Olimpo". Lily, vocalista do grupo NMIXX e leitora voraz

Grupo da semana: NMIXX

Inicialmente com sete integrantes, a formação atual do NMIXX é composta por Haewon, Sullyoon, Lily, Jiwoo, Bae e Kyujin. O sexteto debutou em 2022, na subsidiária da JYP, a SQU4D.

Conhecidas pela potência vocal e pela fusão de influências, o grupo aposta em uma sonoridade experimental, distante do padrão dos lançamentos femininos no K-pop, enquanto constrói um universo (lore) consistente e onipresente em suas obras.

NMIXX é a combinação da letra N, que faz referência a "now", "new" e "next" (agora, novo e próximo), com o mix, que é uma combinação das artistas em direção a algo novo. Elas debutaram em 2022 com o single álbum "Ad Mare" e o single "O.O".

Na época que foi lançada, "O.O" dividiu opiniões pela estrutura diferente da música, mas se tornou um clássico do grupo e um estilo característico dos trabalhos delas, repletos de "NMIXX change up" —mudanças bruscas no direcionamento das canções.

Em 2023, elas lançaram "Expérgo" e, no ano seguinte, iniciaram a trilogia Fe304 (referência à fórmula química do ferro). Em janeiro de 2024, o primeiro álbum da série, "Break", trouxe os singles de destaque "Soñar" e "Dash". O segundo disco da trilogia, "Stick Out", foi acompanhado pelo single "See That?".

No próximo dia 17 de março, o grupo encerrará a trilogia com o lançamento de "Forward". Em entrevista exclusiva para Splash, Bae e Jiwoo deram spoilers sobre o novo single.

Momento Dramas

K-drama: "The Witch"

Baseado em um popular webtoon, "The Witch" é a escolha perfeita para quem curte fantasia, mistério e romances complexos. A protagonista, 'amaldiçoada' por ser uma bruxa, sofre ao ver todos ao seu redor terem destinos cruéis, o que a leva a se esconder. O personagem de Jin-young se interessa pelo caso, decide investigar e, ao longo da trama, ambos se tornam figuras essenciais na vida um do outro.

"The Witch", 2025

Criação Channel A

Elenco Park Jin-young e Roy Jeong-eui

Onde VIKI

País Coreia do Sul

C-drama: "The White Olive Tree"

Quem é fã de "Descendentes do Sol" vai se encantar por este drama chinês que mistura ação, melodrama, slice of life e romance. A história segue uma jornalista que, ao cobrir um evento, se vê no meio de uma guerra civil. Quem a salva? O protagonista, dando início a uma jornada de gratidão, afeto e romance. Embora a trama não traga novidades, a química entre os protagonistas é impecável.



"The White Olive Tree", 2025

Criação iQIYI

Elenco Chen Zhe Yuan e Liang Joe

Onde iQIYI

País China

BoysLove: "Gelboys"

Maximalista, vibrante e repleto de dramas adolescentes, "GelBoys" é uma imersão no universo teen da Tailândia. Criado e dirigido por Boss Kuno (responsável por "I Told Sunset About You"), o BL mergulha na cidade, no caos dos sentimentos durante os anos escolares e nas redes sociais, trazendo um elemento curioso: as unhas de gel e a manicure como o ponto de encontro dos protagonistas.



"GelBoys", 2025

Criação iQIYI

Elenco New, Pide, PJ Mahidol e Leon

Onde iQIYI

País Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Sechs Kies: o início do K-pop

A seção Gerações K-pop volta, mais uma vez, às origens com um grupo que, embora pouco lembrado hoje, fez grande sucesso no final dos anos 1990 e foi fundamental na formação do K-pop e da cultura dos fandoms.

Formado pela DSP Media em 1997, o grupo, composto por seis integrantes, surgiu como uma competição direta ao gigante H.O.T (grupo que inspirou o cover de 'Candy' por NCT Dream), da SM. Apesar de seu sucesso estrondoso, a carreira do grupo não foi longa, chegando ao fim em 2000.

Nos quatro anos em atividade, o grupo foi extremamente popular, com várias vitórias em programas semanais e prêmios importantes como artista do ano. Os maiores hits deles são: "Road Fighter", "Couple" e "The Way This Guy Lives".

O nome do grupo tem uma história curiosa, pois o conceito foi pensado em alemão, cujo significado seriam "seis cristais", representando cada integrante. No entanto, a expressão foi usada de forma errada, pois em alemão "kies" significa pedra comum.

Anos depois do disband, em 2016, o grupo se reuniu na YG e no ano posterior iniciou uma série de atividades para comemorar os 20 anos de carreira do grupo. Em 2018, em meio a polêmicas de um dos integrantes, o grupo ficou menor ainda e em 2024 o perfil deles foi apagado do site da empresa.

PROGRAME-SE

Segunda

Yu Soohyun - Lança "Thrilled" (single)

Terça

8TURN - Lança "LEGGO" (primeiro single álbum)

Quarta

ONEWE - Lança "WE: Dream Chaser" (segundo álbum)

BTOB - Lança "BTODAY" (ep)

NewBeat - Lança "JeLLo" (pré-single)

Quinta

INFINITE - Lança "Like Infinite" (oitavo miniálbum)

Sexta