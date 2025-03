'Frieren' na Netflix é um dos maiores acontecimentos otakus de 2025

Dizer que você, leitor, precisa assistir a 'Frieren' pode soar como exagero, mas acredite, não é. O anime estreou na Netflix no último sábado (1º) —após um longo relacionamento com a Crunchyroll— e é uma experiência obrigatória para qualquer pessoa, seja otaku ou não.

Por trás da trama aparentemente simples de uma elfa milenar reunindo um novo grupo de companheiros para cumprir uma missão importante, 'Frieren' entrega uma reflexão profunda sobre relações humanas, luto e a finitude da vida.

Claro, há lutas ao longo da história, e, na segunda metade da temporada, os personagens participam de um torneio repleto de desafios incríveis que poderiam facilmente integrar um exame do universo de 'Hunter x Hunter'. Mas é na parte emocional que 'Frieren' realmente cativa.

A protagonista Frieren só compreende o valor de seus amigos humanos após a morte deles, quando percebe que não aproveitou os momentos ao lado deles como deveria.

Agora, em busca de uma segunda chance, ela tenta fazer as coisas da maneira certa. E por trás dessa camada de fantasia, há um tema universal: estamos realmente valorizando as pessoas ao nosso redor? Estamos vivendo nossas vidas de forma que não tenhamos arrependimentos?

A chegada de 'Frieren' à Netflix é uma oportunidade de impactar ainda mais pessoas (e, claro, levar mais gente às lágrimas). Nos últimos meses, alguns animes ganharam sobrevida quando foram para o streaming, como foi o caso de 'Mashle: Magia e Músculos' e 'Spy x Family'.

A mesma sorte aguarda 'Frieren'. É uma série encantadora tanto para quem nunca assistiu a um anime quanto para os fãs mais assíduos. É o 'Norvana' dos animes, como diria uma versão otaku do Dinho Ouro Preto.

'Frieren e a Jornada Para o Além'

28 episódios até o momento

Onde ver Crunchyroll e Netflix (dublado e legendado)

Eu, Jacqueline, me emocionei nesse momento [morte do Himmel] com as palavras dela. 'Fiquei tanto tempo com ele e não sabia o que ele gostava', foi tão forte essas coisas que ela falou no leito de morte dele, eu fiquei bem emocionada. Jacque Souza, Dubladora da Frieren, em entrevista para Splash na CCXP 24

Animes com mulheres protagonistas e incríveis

'Diários de Uma Apotecária'

Maomao é sequestrada e vendida a um palácio. Por saber ler e ter conhecimentos avançados de medicina, ela é cooptada pelo eunuco Jinshi para resolver mistérios dentro das muralhas do castelo imperial. É como um novelão de época e com uma protagonista com uma relação saudável de trabalho, uma inspiração. Disponível na Crunchyroll, dublado e legendado, com a segunda temporada lançada nesta temporada de janeiro.

'7th Time Loop'

Rishe é desmascarada por seu noivo e precisa fugir. Livre das amarras sociais, a jovem vive a vida que sempre sonhou até ser assassinada cinco anos depois pelo temível príncipe Arnold. Ao morrer, Rishe volta para o ponto no qual foi desmascarada, e começa a viver vidas diferentes, sempre morrendo em algum evento relacionado ao príncipe. Ela está em sua 7ª vida, mas desta vez algo mudou: ela se casa com Arnold. Crunchyroll, dublado e legendado.

Qual filme do estúdio Ghibli os brasileiros mais gostam?

Um site japonês especializado em rankings realizou recentemente uma votação com o público asiático para eleger os melhores filmes do estúdio Ghibli.

O resultado trouxe 'A Viagem de Chihiro' em primeiro lugar, seguido por 'O Castelo no Céu' e 'O Serviço de Entregas da Kiki'. Mas o que aconteceria se fizéssemos uma pesquisa dessas no Brasil?

No Mundo dos Animes, canal de WhatsApp de Splash UOL, lançamos uma enquete aberta, permitindo que os participantes votassem em quantos filmes quisessem —ou seja, havia a possibilidade de votar em mais de um filme.

O resultado? Uma lista que revela quais são os favoritos dos otakus brasileiros que acompanham nosso canal. Confira:

1º. 'A Viagem de Chihiro' (23 mil votos)

2º. 'O Castelo Animado' (16 mil votos)

3º. 'Meu Amigo Totoro' (13 mil votos)

4º. 'O Serviço de Entregas da Kiki' (11 mil votos)

5º. 'O Reino dos Gatos' (9.500 votos)

6º. 'Princesa Mononoke' (6.200 votos)

7º. 'O Castelo no Céu' (6.000 votos)

8º. 'Sussurros do Coração' (5.100 votos)

9º. 'Porco Rosso' (3.200 votos)

10º. 'Nausicaä do Vale do Vento' (3.200 votos)

Não chega a ser uma surpresa 'A Viagem de Chihiro' em primeiro lugar, mas é curioso o bom posicionamento de 'O Castelo Animado'.

Particularmente, acho triste que o fantástico 'Porco Rosso' quase ficou de fora do Top 10, e perdeu até para 'Sussurros do Coração', cuja versão dublada estreou no Brasil recentemente. Ao menos 'Totoro', meu favorito, ficou bem posicionado. A democracia otaku é implacável.

Canal Universo do Anime

Guia: Mangás que devem sair no Brasil em março de 2025

Segundo o levantamento do site Biblioteca Brasileira de Mangás, março chega repleto de novidades para os fãs de quadrinhos japoneses no Brasil.

Entre os lançamentos mais aguardados, a Panini traz 'Meu Casamento Feliz', embalado pelo sucesso do anime da Netflix, e dá início à parte 7 de 'Jojo's Bizarre Adventure'. A JBC aposta em 'Vampeerz', anime querido por fãs de histórias de vampiros, enquanto a NewPOP apresenta 'Pássaros Que Cantam Não Podem Voar', que mistura máfia e um toque à la '50 Tons de Cinza'.

Os clássicos também marcam presença: 'Beck' chega pela editora MPEG, 'Old Boy' retorna pela Comix Zone e a Devir traz o clássico absoluto 'Sala de Aula à Deriva', de Kazuo Umezz. Confira a lista completa dos lançamentos de março:

Editora Panini

'Meu Casamento Feliz'

'#DRCL - Midnight Children'

'Jojo's Bizarre Adventure: Parte 7 - Steel Ball Run'

'Lili-Men'

'Lycoris Recoil - Antologia Oficial React'

'O Homem de Gelo e Sua Fria Colega De Trabalho'

'Re Cervin'

'O Longo Verão de 31 de Agosto'

'20th Century Boys' (Edição Definitiva)

'A Épica História De Kakashi: O Sexto Hokage e o Garoto Falho' (Light Novel)

'A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha e a Sacra Poeira Estelar' (Light Novel)

'Lycoris Recoil: Ordinary Days' (Light Novel)

Editora JBC

'A Cor que Caiu do Espaço'

'Vampeerz'

NewPOP Editora

'Meu Final Feliz'

'Pássaros Que Cantam Não Podem Voar'

Editora Devir

'Detetive Bundinha: O Misterioso Caso da Senhora Púrpura' (Livro infantil-juvenil)

'Sala de Aula à Deriva'

Editora MPEG

'Beck'

Editora Comix Zone

'Old Boy'

Editora Pipoca & Nanquim

'PTSD Radio'

Mestre da Semana: Fábio Yabu, o autor pai de 'Rangers e Princesas'

Alguns artistas constroem carreiras tão versáteis que suas obras parecem ter vindo de pessoas diferentes —e Fábio Yabu é um ótimo exemplo disso. Desde o início, seu trabalho sempre teve um pé no estilo japonês, mesmo transitando por gêneros distintos.

Nascido em 1979, na cidade litorânea de Santos, Yabu aproveitou a ascensão da internet nos anos 1990 para lançar 'Combo Rangers', uma história em quadrinhos feita em Flash e publicada em capítulos períodos para internet. A série, uma paródia de 'Power Rangers' e do gênero Super Sentai, rapidamente conquistou uma legião de fãs.

Em 2001, 'Combo Rangers' ganhou uma minissérie e uma publicação regular pela editora JBC até migrar para Panini. Em 2013, Yabu retornou à JBC após uma bem-sucedida campanha de financiamento coletivo para lançar uma graphic novel dos personagens.

Mas seu talento não parou aí. Fábio Yabu também criou 'Princesas do Mar', uma série de livros infantis sobre um mundo subaquático. O sucesso fez com que fosse produzido um desenho animado, exibido pelo Discovery Kids.

Mais recentemente, ele escreveu o roteiro de 'O Regresso de Jaspion', com arte de Michel Borges. A obra é uma continuação oficial das aventuras de Jaspion, aproveitando o sucesso deste tokusatsu, no Brasil.

'Combo Rangers' foi um dos primeiros quadrinhos nacionais em estilo anime/mangá que li. Quando mais novo, corria para eventos só para conseguir o autógrafo de Fábio. Seu trabalho marcou a história das produções brasileiras e merece ser celebrado sempre.

Até a próxima semana, otakus!