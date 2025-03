Fofocas de Seu Fifi agitam o 'BBB 25' e Vitória pensa em mudar de quarto

A madrugada desta terça-feira, 4, foi repleta de tensão no BBB 25. Após a dinâmica do Sincerão com o RoBBB Seu Fifi, que revelou quais participantes fizeram comentários negativos sobre Aline, Eva, Renata, Guilherme, Vitória Strada e Diego, a casa se separou em grupos para avaliar as relações no jogo. Vitória ficou surpresa ao assistir os comentários de suas aliadas e cogitou sair do Quarto Nordeste.

Veja o resumo da madrugada:

Eva repudia apelido de 'As Renatas'

Após o Sincerão, Eva comentou sobre o apelido "As Renatas" que ela e Renata receberam na casa. A dançarina reforçou que ela e a amiga são distintas e que fica incomodada com o apelido.

Fofocas do RoBBB Seu Fifi

No Quarto Nordeste, Thamiris comentou sobre as fofocas reveladas por Seu Fifi na dinâmica do Sincerão e Camilla avaliou que a irmã ter chamado Vitória Strada de "egoista" e "idiota" não foi tão grave. A trancista ainda avaliou o resultado do Paredão como reflexo do comportamento do grupo na casa e aconselhou a irmã a se manter fiel a sua personalidade independente do resultado nesta terça-feira, 4.

Sisters entram no alvo

Na área externa, Eva revela que criou um ranço de Thamiris. A dançarina fala que trocava votos com a sister, mas não tinha problemas diretos com ela, e depois da dinâmica isso mudou. Vilma também participa da conversa e cita Daniele Hypolito. A estudante de nutrição afirma que a ex-atleta é "sonsa" e que fica "babando ovo" de outra participante da casa.

Relacionamentos na casa

Em conversa com Guilherme e Delma, Vinícius desabafa sobre suas impressões em relação a Vilma. O brother conta que já teve situações com a sister onde mentiras foram ditas. Vinícius continua a conversa falando da sua dificuldade em enxergar Vilma como uma jogadora por causa da idade da sister, que tem 68 anos.

Apostas para o Paredão

Diego Hypolito pergunta aos colegas quais são suas apostas para o Paredão desta terça-feira, 4. Vinicíus aposta na eliminação de Renata. Guilherme discorda do brother e diz que acredita na saída de Camilla do reality.

Vitória pensa em sair do Quarto Nordeste

Vitória conta a Diego que foi alertada por Renata e Delma sobre os comentários negativos que suas aliadas soltam sobre ela. Diego disse que já sabia desses comentários, mas não colocou lenha na fogueira. Minutos depois, a atriz afirmou que queria sair do Quarto Nordeste e foi convidada a ir pro Quarto Anos 50. "Vou sair do quarto delas e vou pro quarto de Renata e Eva", responde Vitória divertindo o ex-atleta.

Amizade de Aline e Gracyanne

Os brothers lembram o comentário de Gracyanne sobre Aline na fofoca revelado por Seu Fifi e analisam a amizade entre as duas. Renata ficou surpresa com a postura da musa fitness, mas Eva e Vilma acreditam que Aline não vai se importar.

Comentários de Camilla sobre Vitória

No Quarto Fantástico, os brothers comentam sobre as falas de Camilla em relação a Vitória Strada. João Pedro lembrou que a trancista já afirmou que indicaria a atriz para o Paredão e acha que agora Vitória está "ligada".

Camilla pensa na eliminação

Em conversa com Thamiris, Camilla chora e diz à irmã que não quer ser eliminada no Paredão desta terça, mas também não quer mudar sua forma de ser para permanecer na casa. Thamiris comenta que está cansada de agradar os brothers e ainda assim ser alvo da casa. A sister reforça que tem certeza que ela e a irmã devem ter agradado parte do público que assiste o programa.

Papo antes de dormir é sobre alianças

Vitória voltou a lamentar os comentários de Camilla e Thamiris sobre ela. A sister afirmou que é cuidadosa ao falar sobre as pessoas e não recebeu essa consideração de volta. Delma e Guilherme conversam sobre a relação da pernambucana com Renata. Guilherme aconselha a sogra a não trocar carinhos com a dançarina, já que ela está em seu alvo de voto. Aline também opina sobre a sister e diz que gostaria que Renata entendesse que, por não compartilhar seu jogo e opções de votos com eles, não deveria ficar nos espaços onde a conversa é sobre estratégias.