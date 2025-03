Enquete UOL: Emparedada tem redução nos votos após atrito com sister

Camilla, Renata e Vilma disputam o Paredão desta terça-feira (4) no BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminada de acordo com a enquete UOL:

O que diz a parcial UOL

Com grandes chances de entrar para o ranking das maiores rejeições, Camilla segue com uma alta porcentagem. Na parcial coletada às 16h10, Camilla aparece eliminada com 85,03%.

Já Renata teve uma ligeira redução em sua porcentagem após protagonizar um atrito com Aline por conta da fofoca do Seu Fifi. Antes a sister estava com 8,54% dos votos, agora aparece com 8,21%.

Vilma também sofreu uma nova variação, com uma queda na sua intenção de votos. Na última parcial, a participante teve o aumento de alguns decimais, que agora voltam a cair de 6,93% para 6,76%.

A mais votada das sisters será eliminada pelo público na terça-feira de Carnaval (4).

