Em dia de Paredão, Camilla diz estar 'leve' e lamenta: 'Vou entender'

Camilla falou sobre o Paredão que enfrenta na noite desta terça-feira (4) contra Renata e Vilma no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto Nordeste, Camilla desabafou com a irmã Thamiris e Gracyanne sobre estar no Paredão. A sister disse que não gostaria de deixar o reality show.

Caraca não quero ir embora. Mas se Deus quiser, também vou entender Camilla

A sister ainda disse que, se voltar, está pronta para enfrentar novas berlindas, uma vez que se tornou alvo da casa. "Eu voltando, tô preparada para ir a todos os Paredões também", disse. "Mas se eu voltar de um, não vou ficar com a sensação de ser odiada".

Gracyanne respondeu que ela e Thamiris também estão prontas para serem os próximos alvos. "Aqui todo mundo. Nós três aqui", disse.

Camilla diz que, apesar do Paredão, está se sentido "leve". "Hoje eu tava leve, mas semana passada tava chateado", afirmou.

