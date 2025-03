Paredão de Carnaval: quem já foi eliminado do BBB durante festa?

Camilla, Vilma ou Renata: uma das três sisters será a vítima do Paredão de Carnaval do BBB 25 (Globo). Nos últimos anos, o Paredão que se encerra na terça-feira de carnaval trouxe alguns resultados que eliminaram participantes marcantes, seja com rejeição ou com surpresa.

Quem já foi vítima do Paredão de Carnaval?

BBB 18: Ana Paula

BBB 18: Ana Paula

BBB 19: Elis

BBB 20: Bianca Andrade

BBB 20: Bianca Andrade

BBB 21: Carnaval foi cancelado ou suspenso devido a pandemia de covid-19

BBB 22: Carnaval aconteceu na reta final do programa, devido ao adiamento após a covid-19

BBB 23: Cristian

BBB 23: Cristian

BBB 24: Marcus

