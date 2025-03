Dinâmica tenta reacender conflito entre Strada, Camila e Thamiris

Ainda na luta para colocar fogo no parquinho, a produção do "BBB 25" estreou uma nova dinâmica em que um robô apelidado de Seu Fifi expôs comentários maldosos de alguns confinados. Vitória Strada, Aline, Renata, Eva, Diego Hypolito e Guilherme ouviram o que outros participantes falaram sobre eles.

Ainda é cedo para saber se a nova dinâmica terá efeitos práticos na relação dos jogadores. A princípio, Aline, Diego Hypolito e Guilherme tiveram reações apáticas diante das maledicências que ouviram sobre eles. Já Renata e Eva até se mostraram mais ofendidas, mas mantiveram o autocontrole ao rebater o que disseram sobre elas.

Quem sofreu o maior baque, certamente, foi Vitória Strada, que teve provas da falsidade das irmãs Camila e Thamiris, com quem tinha tido conflitos, mas havia selado a paz. Vitória ouviu o momento que Thamiris a chamou de "idiota", e também descobriu que Camila comentou que achava a atriz "forçada" e que "estava com ranço dela".

Com a provável eliminação de Camila na noite desta terça, caberá a Thamiris lidar com as consequências de ter sido exposta para Vitória. Quem sabe agora a estrela das novelas se posicione mais firmemente e rompa com Thamiris, gerando algum movimento no reality show.