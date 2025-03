Diego diz que BBB é de Vitória e aconselha: 'Cascavel te mata te abraçando'

Diego Hypolito consolou Vitória Strada na madrugada desta terça-feira (4) no BBB 25 (Globo), após a sister ouvir critica de suas ex-aliadas no Sincerão.

O que aconteceu

No quarto do Líder, Vitória desabafou sobre não esperar que Camilla e Thamiris falassem dela "daquele jeito". Segundo a atriz, as irmãs não a consideraram da mesma forma que ela as considerou.

Aí que eu fico put*. É um cuidado tão grande que eu tenho antes de falar qualquer coisa, de qualquer pessoa, que eu frito minha cabeça. De tanto cuidado que tenho para não machucar os outros. E do lado contrário, não tem isso Vitória Strada

Diego ainda sugeriu que a produção não "mostrou tudo" —e nem o "pior"— do que Camilla e Thamiris haviam falado sobre ela.

Vitória voltou a citar que cresceu com mais privilégios do que Camilla na vida, e Diego disse que isso não anula a dor que a atriz sente. "A sua experiência de vida não foi a mesma que a dela, e isso não te faz melhor nem pior", afirmou.

O ginasta citou a decepção com as sisters, e disse que a atriz deveria "seguir seu caminho". "Esse Big Brother é seu", disse.

Não se esqueça: a cascavel te mata te abraçando, Vitória. Então tome muito cuidado Diego Hypolito

