Danilo Gentili se defende após flagra arremessando cones: 'Abusos'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Danilo Gentili se manifestou após ser flagrado arremessando cones e uma placa.

O que aconteceu

Em seu Instagram, o apresentador pediu para que não julgassem sua reação por um vídeo curto. "Vocês viram apenas 5 segundos e não sabem o que aconteceu antes ou depois", escreveu na legenda.

1) Eu não fiz isso porque eu acho que eu sou o dono da rua. Eu fiz isso porque ELES acham que são os donos da rua. 2) Eu não estou brigando com trabalhador nenhum. Eu estou brigando com gente muito rica que se esconde atrás dessas placas enquanto cometem abusos por muitos anos. 3) Eu não quis arrumar briga alguma, eu só quis garantir o meu direito de ir e vir, direito esse que eles retiram de mim com frequência. São anos de abuso e desrespeito , reclamou Gentili, marcando o perfil de dois empreendimentos de luxo.

O contratado do SBT admite que estava irritado no momento do vídeo. "Eu estava p*to. Te deixam p*to, irritado e te gravam, jogam na internet e descontextualizam e começam a associar coisas que não têm nada a ver", lamentou.

Eu estou brigando com gente muito rica que se esconde atrás dessas placas enquanto cometem abusos por muitos anos. São anos de abuso e desrespeito da Soho House e Complexo Matarazzo. O que digo para vocês que leem agora é nunca permitam que o seu direito de ir e vir seja retirado por ninguém. Briguem o quanto precisarem, mas nunca se acomodem e deixem que gente FDP e cínica lucre em cima da sua paz e liberdade , concluiu.

Nas imagens divulgadas pouco antes, Gentili aparece visivelmente irritado, caminhando em direção à área interditada. Ele arremessa um cone e uma placa de interdição. "Manda eles me interditarem de entrar na minha casa", esbravejou.

Uma pessoa questiona: "Quem é você?". "Sou um cara que tá de saco cheio", respondeu o apresentador. Em seguida, ele mostra o dedo indicador para a pessoa, que, por sua vez, rebate: "Problema seu que tá de saco cheio, rapaz".