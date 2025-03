Conflito de Camilla e Vitória é resultado de anos de 'humilhação', diz mãe

Edilza, mãe de Camilla e Thamiris do BBB 25 (Globo), avaliou a trajetória das filhas e o embate delas com Vitória Strada.

O que aconteceu

Edilza acredita que a briga entre Camilla e Vitória foi resultado de vários fatores: o instinto de proteção da irmã mais velha, o turbilhão de emoções dentro da casa e os traumas externos. "O ambiente da casa já está carregado emocionalmente, então qualquer situação pode ser suficiente para gerar um conflito", contou em conversa com Splash. "A Camilla sempre assumiu o papel de protetora da Thamiris, desde a infância. Ela carrega o peso do mundo para aliviar qualquer fardo da irmã. Quando percebeu que Thamiris poderia estar ameaçada e corria o risco de ir ao paredão, agiu instintivamente, sem medir as consequências".

Fora do reality, as sisters já enfrentaram muitas dificuldades, preconceitos e, mais especificamente, racismo, explica a mãe. "Elas já passaram por diversas humilhações", afirma.

Cada pessoa lida com a dor de um jeito, mas oportunidades para processar essas experiências e se curar nem sempre existem. Sei que não devemos projetar nossos traumas em outras pessoas, mas a dor delas também não pode ser descredibilizada Edilza

Apesar de crescerem rodeadas pelo preconceito, a mãe das irmãs não acredita que elas sofreram racismo dentro do BBB —só fora dele, nas redes sociais. "Não percebi nenhum comportamento racista contra elas. No entanto, aqui fora, o público tem sido extremamente racista, o tempo todo", pontua. "Tem sido difícil, mas procuramos manter o foco no positivo. Não me deixo abalar pelo que estão dizendo. Infelizmente, há muito racismo envolvido, da pior forma possível. Já acionamos uma equipe jurídica para lidar com isso, e a equipe que gerencia as redes nos orientou a não ficarmos acompanhando tudo, para nos preservarmos emocionalmente".

Para Edilza, as duas continuarão jogando "juntas" com Vitória, mesmo sem oficializar a aliança. "No fim das contas, precisam contar votos para se protegerem até a final, e enquanto esse alinhamento existir, há um jogo conjunto. A Thamiris tem uma conexão maior com a Vitória, pois elas se identificam bastante. Já a Camilla, por estar desconfortável com a situação, talvez prefira se afastar por enquanto".

Na entrevista, a mãe das cariocas também revelou o desejo de participar do programa. Ela tentou entrar em outras edições, mas alega que as inscrições "fecham muito rápido" e que tinha dificuldades de gravar o vídeo necessário. "Eu amo o programa. Se tivesse a oportunidade, me jogaria de cabeça para viver essa experiência intensamente", diz.

