Confira o resumo do 'Sincerão' do 'BBB 25' desta segunda

No Sincerão desta segunda-feira, 3, no Big Brother Brasil 25, a dinâmica aconteceu na sala da casa e participaram os seis escolhidos pelo público para ouvir as fofocas sobre eles.

Durante a tarde, o RoBBB Seu Fifi revelou algumas falas de uns participantes sobre outros. No Sincerão, o áudio com a voz mascarada foi tocada mais uma vez e o vídeo do momento foi mostrado. Se o participante alvo acertar quem foi o autor das duas fofocas, ganha uma fofoca extra.

A primeira pessoa a participar foi Vitória Strada. Pouco antes do Sincerão, Thamiris pediu desculpas, imaginando que poderia ter sido ela quem falou as palavras que o RoBBB Seu Fifi revelou sobre a atriz. Assim, Vitória acertou as autoras das duas falas, Thamiris e Camilla, e ganhou mais uma fofoca:

O segundo a participar da dinâmica foi Diego Hypolito, que descobriu ter sido João Pedro quem falou a primeira frase sobre ele. O ex-ginasta errou, porque tinha chutado João Gabriel.

Já na segunda fofoca, Diego se surpreendeu ao descobrir que sua amiga Gracyanne Barbosa falou sobre ele:

A próxima a participar foi Renata, que acertou a autora da primeira fofoca, feita por Aline. As sisters já estão com a relação estremecida.

Renata se surpreendeu ao descobrir que Joselma falou sobre ela:

A próxima a descobrir quem falou sobre ela foi Eva. A bailarina errou os atores das duas fofocas, que foram feitas por Gracyanne e Thamiris.

Em seguida, Aline acertou os autores das duas fofocas sobre ela, Gracyanne e João Gabriel, e ganhou uma fofoca bônus.

Por último, Guilherme também acertou as duas pessoas que falaram sobre ele, Thamiris e Camilla, e também ganhou uma fofoca bônus para poder refletir e tentar adivinhar quem falou.

A dinâmica encerrou com um recado do apresentador Tadeu Schmidt, que deu mais uma bronca nos participantes, que devem ficar atentos com suas falas: "O Sincerão é o tempo inteiro."