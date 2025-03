Com muito carisma e fãs homens, NMIXX é força vocal da quarta geração

Pela primeira vez em solo brasileiro, o grupo feminino NMIXX trouxe a turnê "Mixx Lab" ao país no último dia de fevereiro.

Conhecidas na indústria por terem vocais impressionantes, os fãs que estavam na fila reiteram que os gogós de ouro são a grande força por trás do sucesso delas.

Os amigos Pablo Queiroz, 21 e Levi Miguel, 20 consideram NMIXX uma potência vocal Imagem: Camila Monteiro/UOL

Os amigos Pablo Queiroz, 21 e Levi Miguel, 20, são fãs do grupo desde antes mesmo do debut. "Elas são o maior vocal da quarta geração do k-pop" diz Pablo, que contou que ouviu "Dash", um dos singles do grupo, mais de 400 vezes em 2024. "A gente dança as músicas delas no quintal de casa" emenda Pablo.

Luiz Gustavo, 16, viajou de madrugada para ser o primeiro da fila: "Saí de casa às 4:30 da manhã" Imagem: Camila Monteiro/UOL

Chama atenção na fila a quantidade de fãs homens que o grupo possui. Logo no início de uma das filas estava o estudante Luiz Gustavo Simões, 16, que saiu de casa de madrugada para garantir o melhor lugar possível: no centro e na grade. "Saí de São Bernardo do Campo às 4:30 para conseguir esse lugar" explica.

NMIXX é um grupo conhecido não apenas pelos vocais mas também pelo carisma e "estranheza inicial" das músicas. Elas possuem uma espécie de marca registrada, o "NMIXX change up", quando a música muda completamente de rumo e vira outra coisa.

Caio Oliveira, 29 e Gustavo Pontes, 26 adoram os girl groups da JYP, empresa do NMIXX Imagem: Camila Monteiro/UOL

Caio Oliveira, 29 e Gustavo Pontes, 26, são fãs desde o debut e explicam que essa estranheza inicial é comum mas passa rapidamente. "No começo a gente estranha mesmo, mas depois bate e nossa, é incrível" comenta Caio. Gustavo conta que gosta de acompanhar programas de variedades e elas são muito queridas: "Elas são muito carismáticas, seja em programa de tv ou entrevistas".

Uma frase foi onipresente em todas as conversas na fila: "elas são o melhor grupo vocal da quarta geração", e o show mostra com maestria elas combinando momentos fofos e divertidos com o microfone na mão e "on", como os fãs gostam de falar.

O público fez bonito e logo de cara já berrou a letra inteira de "Run for Roses", que abriu o espetáculo. Dividido em três atos e um encore, o show é bem estruturado e distribui hits, interações e VCRs de forma inteligente e bem-sucedida.

Entre interações com o público, seja jogando bolinhas coloridas ou fazendo desafio de dança - tivemos Shinee, Kiss of Life e NJZ. O grupo faz cover de NCT 127, e a pedidos dos fãs, cantou à capela mesmo um dos maiores sucessos que não está na setlist: "DICE".

Fim de um show cheio de paixão no Brasil? Obrigada a todos os NSWER do Brasil que nos receberam com um grito caloroso! Obrigada por criarem memórias inesquecíveis no Brasil Fiquem bem até o nosso próximo? pic.twitter.com/1WnzLvBRDQ -- NMIXX (@NMIXX_official) March 1, 2025

A plateia teve a presença VIP do cantor e ator Lee Jun-ho, colega de empresa do grupo e que se apresentará no fim de semana no mesmo local, o Vibra São Paulo. Visivelmente contentes de estarem no palco e da recepção calorosa do público brasileiro - que elas tanto aguardavam - NMIXX mostrou que é uma das forças da JYPE, com talento, estética e som peculiar.