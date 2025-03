Chico: Chega de omissão! Ninguém aguenta mais o BBB da constelação familiar

O BBB 25 (Big Brother Brasil) tem dois desinteressados: o público e o próprio elenco, criticou Chico Barney durante o Noites de Carnaval, do Canal UOL.

A produção tem tentado [...] Hoje, dia 4 de março, é metade do BBB 25 e não tem história ainda. Não teve briga e teve quase dedo na cara. Muito pouco.

Flopou já. Está na metade. Hoje, mais uma vez, a gente teve uma demonstração de que é o elenco mais anti-profissional da história. A produção manda os briefings mais claros da história da TV brasileira. Eu, se fosse empresário, não contrataria nenhum desses participantes do BBB 25, porque eles não sabem seguir o briefing.

Chico Barney

Chico afirmou que esse é o "BBB da constelação familiar". "Não tem mais quem aguente. Está todo mundo querendo faturar @ no Instagram, mas em um BBB que não está sendo comentado e não vira assunto fora da bolha, fica difícil."

Apesar da produção tentar movimentar o jogo, Chico criticou o programa. "Achei que a produção foi tão omissa quanto o elenco, porque mostrou pouco. Deveriam ter pego falas mais violentas."

Mais desinteressado que o público pelo BBB, só esse elenco. É um elenco que vira as costas para o programa o tempo todo.

Chico Barney

