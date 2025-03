'Caras e Bocas' de volta à TV: relembre 9 atores da novela que já morreram

Uma das novelas mais pedidas pelos telespectadores, "Caras & Bocas" (2009) estreou nesta segunda-feira (3) no Canal Viva. Escrito por Walcyr Carrasco, o folhetim traz um elenco de estrelas, sendo que algumas delas já não estão mais entre nós. Relembre os nomes que já morreram.

Dener Pacheco

Dener Pacheco morreu aos 28 anos, dois meses após finalizar "Caras e Bocas". Enquanto fazia a novela, o ator lutou, em segredo, contra um câncer de estômago e pulmões. Em março de 2010, ele deu entrada no hospital com fortes dores abdominais e faleceu dias depois. Na trama, ele interpretou Renan, enteado de Amarilys (Guilhermina Guinle), e vivia uma paixão por Vanessa (Sophie Charlotte).

Dener Pacheco; ao lado, o ator com Sophie Charlotte, com quem atuou em 'Caras e Bocas' Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Neusa Maria Faro

Neusa Maria Faro morreu aos 78 anos, vítima de complicações de uma trombose. Em "Caras e Bocas", a veterana deu vida a Mercedes. Conhecida por muitas outras novelas da Globo, como "Alma Gêmea", "Morde e Assopra" e "Amor à Vida", Neusa foi uma reconhecida dubladora de desenhos animados.

Neusa Maria Faro compôs o elenco de Caras e Bocas Imagem: Divulgação/Globo

Hilda Rebello

Intérprete de Nereide, Hilda Rebello faleceu dois meses após o filho, Jorge Fernando, diretor e ator de "Caras e Bocas". A veterana, que começou a estudar teatro por influência do filho, fez mais de 30 trabalhos na Globo, entre novelas, humorísticos e especiais. Com a morte de Jorge Fernando em 2019, aos 64 anos, Hilda sofreu com a solidão e se foi aos 95 anos após ficar internada com insuficiência respiratória.

O diretor e ator Jorge Fernando e a atriz Hilda Rebello Imagem: Reprodução

Henrique César

Henrique César morreu aos 85 anos, vítima de câncer, em 2018. No folhetim de Walcyr Carrasco, o veterano deu vida a Epitácio. Em sua trajetória, ele fez dezenas de trabalhos na Globo, como "Cabocla", "Páginas da Vida", "A Vida da Gente" e "Babilônia" (2015), o último deles.

Henrique César fez parte de 'Caras e Bocas' Imagem: Divulgação/Globo

Ilya São Paulo

Após tratar um grave ferimento nos ombros, Ilya São Paulo foi encontrado morto pela esposa em 2023. Ele tinha 59 anos. O artista, filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do também ator Irving São Paulo, morto em 2006, interpretou personagens célebres como Jerônimo Coragem, no remake de "Irmãos Coragem" (1995).

Ator Ilya São Paulo morreu aos 59 anos Imagem: Reprodução

Tereza Rachel

Considerada uma das damas da dramaturgia nacional, Tereza Rachel morreu em 2016, aos 82 anos. Estreou como atriz no teatro, tendo atuado e produzido inúmeros espetáculos célebres. Também fez dezenas de trabalhos na TV e no cinema. Em "Caras e Bocas", sua última novela da carreira, esteve em somente alguns episódios.

Tereza Rachel também esteve no elenco de 'Caras e Bocas' Imagem: Divulgação/TV Globo

Outras perdas

Outros três atores que compuseram o elenco de "Caras e Bocas" já morreram. Também diretor de cinema, o ator Victor di Mello morreu em 2011, aos 70 anos, após uma internação para tratar "grave doença". José Carlos Sanches foi encontrado morto em seu apartamento em 2022, aos 67 anos. A causa da morte não foi revelada. Já Marcos Barreto faleceu em 2011, aos 52, vítima de um ataque cardíaco.