Camilla reclama de fofocas de Seu Fifi: 'Achei errado só aparecer da gente'

Camilla se queixou da dinâmica envolvendo RoBBB Seu Fifi no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Camilla desabafou com Thamiris sobre suas falas que foram expostas para outros participantes. A sister se queixou após Vitória Strada descobrir que Camilla a chamou de "idiota" e "forçada".

Camilla: "Sabe qual é o problema? Sabe o que eu achei errado? Só aparecer da gente".

Thamiris: "Mas eu acho que sabe o que vai acontecer? O próximo vai ter coisas recentes. Aí vai abordar quem não foi, com coisas recentes".

Camilla: "Porque assim, a real é que tem mais coisa, cara".

Thamiris: "A real é que todo mundo está se podando para falar. Porque quando você está com raiva e com coisas frescas na cabeça...".

Camilla: "Mas só que eu sou o tipo de pessoa que fala o tempo inteiro".

Thamiris: "Sim, sim. A gente fala o tempo inteiro, mas as pessoas só falam a partir da raiva de alguma coisa, entendeu?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas