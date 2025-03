Camilla chora ao desabafar com Thamiris no BBB: 'É um problema ser sincera'

Na madrugada desta terça-feira (04), Camilla, que está no Paredão da semana no BBB 25, não segurou as lágrimas ao conversar com Thamiris sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. O desabafo veio após a chegada de Seu Fifi, figura polêmica no jogo.

O que houve

Camilla lamentou. "Acho que é um problema ser sincera com as pessoas. Acho que a gente peca pela nossa sinceridade. [...] A gente acaba incomodando as pessoas por ser sincera", disse.

Thamiris, tentando consolar a irmã, expressou sua preocupação com os próximos passos no jogo. "Mas não tem mais nada que a gente possa fazer agora. Caso amanhã você sair, eu acredito que saio na semana seguinte, porque vão me colocar no Paredão. Eu também tô exausta de ficar tentando agradar todo mundo. A gente é votada e não trata ninguém mal; vai no Sincerão e não trata ninguém mal. Alguém lá fora a gente agradou, tenho certeza!"

Além da pressão do Paredão, Camilla também revelou sua frustração por não ter vencido nenhuma prova no reality. "Eu fico muito frustrada porque não ganhei uma prova ainda."

Thamiris, por sua vez, ressaltou o tempo que ambas conseguiram permanecer no jogo sem enfrentar a berlinda. "Mas ganhou um Bate-Volta, e esse tempo todo a gente não foi a Paredão nenhum. E a gente tá em março, Camilla! Mó tempão!"

Apesar do momento difícil, Camilla buscou encontrar forças para enfrentar a reta final do jogo. "Seja o que Deus quiser."

A sister também refletiu sobre o convívio na casa e as mudanças de comportamento entre os participantes. "E aqui, num dia as pessoas te abraçam, no outro te atacam, e no outro te abraçam de novo. É muito estranho para mim."