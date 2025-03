Beto flagra Beatriz fazendo algo que nunca imaginou em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (4) de "Garota do Momento" (Globo), Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

A mocinha fez um acordo para fingir que está tendo um romance com o ator até o fim da trama na qual está atuando.

Beatriz (Duda Santos) e Cássio (Daniel Rangel) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.