BBB 25: Noite de eliminação começa mais cedo hoje (4); veja horário

O BBB 25 (Globo) desta terça-feira (4) vai ser exibido mais cedo.

A que horas começa o programa?

Nesta terça de Carnaval, o programa começa mais cedo. Segundo a programação da TV Globo, o BBB entra no ar às 21h15.

A edição de hoje vai mostrar uma nova eliminação. Camilla, Renata e Vilma disputam o 7º Paredão e o jogo chegará ao fim para uma delas.

A nova eliminada vai entrar para a lista de participantes que deixaram o programa durante o Carnaval. Segundo a enquete UOL, Camilla pode sair do reality show com rejeição.

