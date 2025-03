BBB 25: Gil do Vigor criou o Seu Fifi? Entenda

Gil do Vigor brincou que teria sido o verdadeiro inventor do RoBBB Seu Fifi, dinâmica que estreou esta semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ex-brother compartilhou um vídeo de sua participação no reality, na edição de 2021, em que sugere uma dinâmica similar. "Ai, minha gente, bota uma dinâmica aí, alguma coisa para a gente brigar, porque assim... tá muito chato!", diz Gil.

No registro, ele faz sugestões à produção para promover entretenimento no programa. "Vai, gente, faz alguma coisa aí. Toca o Big Fone. Não, faz assim: pega vídeo das pessoas falando mal da gente, aí mostra só a frase e diz: 'Essa pessoa falou mal de você, Gil! Quem foi?". Aí quando descobrir quem foi que falou isso de mim, o que eu faço? Eu vou lá e dou um baile! E a pessoa também dá um baile em mim, porque ela vai descobrir que eu falei da pessoa. Aí é o entretenimento!".

RoBBB Seu Fifi apareceu pela primeira vez na última sexta (28) e conversou com os brothers na segunda (3). Na dinâmica, um robô expõe para participantes falas críticas de seus adversários, sem revelar nomes.

