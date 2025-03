BBB 25: Dinâmica do Seu Fifi foi boa, mas talvez tiro no pé

Depois da dinâmica do Sincerão desta segunda, 3, fiquei um pouco receoso pelo futuro do programa. Está na essência do BBB só o público assistir ao que está acontecendo em toda a casa (e fora dela). Quando começou a história do Seu Fifi, pareceu interessante para aguçar a curiosidade das pessoas, mas será que, quando o BBB dedurou todo mundo, não deixou os participantes com mais medo do que falam daqui por diante?

Outro detalhe me fez pensar que talvez os participantes se acanhem após o quadro: os participantes não estão acostumados a se ver na TV — quem os assiste somos nós, não eles. Na segunda, todos os fofoqueiros flagrados pelo Seu Fifi se viram fazendo fofoca numa telona, diante do elenco que está na casa (e, obviamente, do Brasil).

Tenho a impressão que esta foi uma oportunidade para lembrar os confinados com mais força de que eles estão sendo filmados 24 horas por dia. Não que eles não soubessem disso, é claro que sabem, mas, com o passar dos dias, é natural que os BBBs vão se esquecendo das câmeras, e com isso a autocensura, naturalmente, vai ficando menor. Talvez dinâmica os coloque em estado de alerta e refletindo mais antes de falar.

Nada disso é o que a produção deseja, ao contrário. Quem assistiu ao Sincerão até o fim deve ter visto o Tadeu pressionando os participantes a falarem na cara o que pensam mais vezes, e não deixar apenas para o ao vivo. Para bons entendedores que somos, sacamos que era um dos incontáveis pedidos claríssimos do apresentador para que os jogadores briguem mais.

Não tenho dúvidas de que algo muda quando você se assiste na TV falando mal de alguém na cara dessa pessoa. Deve ser, no mínimo, constrangedor. E estão entre os expostos personagens que costumam falar bastante dos participantes pelas costas. Para o bem do programa, tomara que eu esteja errado!

Como é de hábito eleger um craque de jogo, vou pedir licença para escolher o meu. Ou melhor, os meus?

Vitória, que além de não aparecer fazendo fofoca de ninguém, fez questão de enfatizar que escolhe bem as palavras para se referir às pessoas, pelas costas delas e diante delas. Um belo gol! E Guilherme, que cutucou sutilmente Tadeu e a produção do programa, dizendo que esperava ouvir uma fofoca que já não soubesse, pois a trazida por Seu Fifi na dinâmica ele já sabia.

E você: o que achou da dinâmica do Seu Fifi? Vai ser boa ou ruim para o jogo?

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

