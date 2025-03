BBB 25: Camilla entra para o Top 4 de maiores rejeições em Paredões Triplos

Camilla foi a nona eliminada do BBB 25 (Globo), no sétimo Paredão, A trancista recebeu 94,67% dos votos, contra 2,74% de Renata e 2,59% de Vilma.

Recordes

Com a votação, a sister teve a maior porcentagem da temporada e também entrou para o Top 4 do programa, considerando Paredões Triplos.

Confira ranking:

1 - Karol Conká - BBB 21: 99,17%

2 - Nego Di - BBB 21: 98,76%

3 - Viih Tube - BBB 21: 96,69%

4 - Camilla - BBB 25: 94,67%

5 - Patrícia - BBB 18: 94,26%

6 - Nayara - BBB 18: 92,69%

7 - Projota - BBB 21: 91,89%

8 - Laís - BBB 22: 91,25%

9 - Ana Paula - BBB 18: 89,85%

10 - Larissa - BBB 22: 88,59%

A trancista também entra no Top 5 geral, considerando todos os formatos de Paredões. Neste cenário, Camilla ocupa a quinta posição, atrás de Karol Conká - BBB 21 (99,17%), Nego Di - BBB 21 (98,76%), Viih Tube - BBB 21 (96,69%) e Aline Cristina - BBB 5 (95%).

