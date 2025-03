Após Gracyanne mentir para brothers, Vilma avalia sister no BBB: 'Tipinho'

Vilma, 68, não ficou surpresa ao descobrir que Gracyanne Barbosa, 41, mentiu para alguns participantes e, mesmo assim, não teve conflitos após ser desmascarada no Sincerão do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a madrugada desta terça-feira (4), os participantes repercutiram as fofocas levadas por Seu Fifi. Na tarde de ontem, o RôBBB levou informações para seis participantes, que motivaram um Sincerão repleto de revelações.

Em algumas das fofocas, os confinados desconfiaram que Gracyanne tinha sido a responsável. No entanto, ao ser questionada por Diego, Aline e Eva, a musa fitness negou e garantiu que qualquer incômodo falaria na cara deles.

Surpreendendo a todos, na dinâmica da noite de segunda-feira, os vídeos das fofocas foram exibidos, revelando que Gracy foi a responsável por tudo o que ela negou. Mesmo assim, após o Sincerão, a influenciadora se desculpou com cada um dos jogadores e não teve grandes conflitos.

Avaliando essa postura, João Pedro comentou que teria se envergonhado, caso estivesse no lugar de Gracyanne. "O que eu mais achei engraçado foi a Gracyanne chegar na Eva 'se tiver que falar, falo na sua cara', e com o Diego também, Véi, tudo ela tá arrumando uma desculpinha. Se fosse eu, eu escondia minha cara no chão!".

Após enfrentar alguns conflitos com a sister, Vilma não se mostrou surpresa com esse comportamento. "No dia que Diogo falou aqui, ela agarrou ele e falou 'você é um homem maravilhoso, eu admiro você'. E o Diogo se emocionou, abraçou ela e, no outro dia, ela falou 'você é um homem merda'. Pra tu ver o caráter dela!".

A mãe do ator eliminado ainda continuou: "Ela é esse tipinho aí: morde e assopra! Você vê que ela não tem um assunto, não começa e não termina. Só fica assim 'maravilhoso, realmente, sinceramente, faz o que você achar melhor'".

