Vitória dá de ombros ao receber fofoca de Seu Fifi no BBB 25: 'F*da-se'

Vitória Strada, 27, recebeu duas fofocas do Seu Fifi, na tarde desta segunda-feira (3), no BBB 25, mas deixou claro que não se importou.

O que aconteceu

Enquanto estava no Apê do Líder, a atriz recebeu a visita de Thamiris, que foi comentar sobre a nova dinâmica. Como Vitória estava se preparando para dormir, a sister não ficou sabendo sobre as fofocas do Seu Fifi.

No mesmo momento, RôBBB apareceu para a líder. "Olha o que eu escutei: 'A Vitória é idiota. Só pensa nela'. E não foi só essa pessoa que falou, não, hein? 'Acho a Vitória mais forçada que elas duas, e não é porque eu tô com ranço dela, não'"", afirmou Seu Fifi.

Achando graça, Vitória deixou claro que não se importou com os comentários. "F*da-se! F*da-se!", reagiu. Ainda assim, ela questionou para Thamiris o que o boneco tinha falado para ela.

A nutricionista repetiu as fofocas e a atriz concluiu que as falas deveriam ser de Renata e Eva. Na sequência, Thamiris desceu para o quarto Nordeste para repassar o que ouviu para Gracyanne e Camilla.

Ambas ficaram chocadas com o fato de alguém ter chamado Vitória de idiota. "Nossa, mas isso é muito pesado", afirmou a musa fitness. Vale lembrar que a primeira fala foi dita por Thamiris.

Já sobre a segunda, Camilla admitiu que foi ela. "Não, Camilla! Você pode até estar com ranço, mas você não falaria isso da Vitória", reagiu Gracyanne, enquanto a trancista afirmou que tinha quase certeza que ela foi a responsável.

