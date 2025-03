Vitória Strada assiste a falas sobre ela no BBB 25: 'Me sentindo idiota'

Durante o Sincerão de segunda-feira (3), Vitória Strada descobriu que as falas que ouviu do Seu Fifi foram ditas por Thamiris e Camilla.

O que aconteceu

Primeiro, a atriz descobriu que Thamiris a chamou de "idiota" e comentou. "Tô digerindo, Tadeu. Tô sentindo que nos momentos em que a gente brigou, se distanciou, eu sempre tomei cuidado com as palavras usava. Cada um tem seu jeito aqui, mas tem coisas que a gente não espera."

Na sequência, ela ouviu que Camilla a chamou de forçada. "Tô me sentindo um pouco idiota mesmo... Vou pensar bastante nisso. Quando eu me desentendo com alguém, eu dou um milhão de chance e quando tô conversando com outras pessoas sobre o que aconteceu, eu não chamei as meninas de coisas que eu não chamaria na frente delas."

E eu esperava esse cuidado, mas não é a primeira vez que esse cuidado não existe. Vitória Strada

