Vitória analisa Paredão do BBB: 'Ela saindo é um alívio para mim'

Vitória Strada analisou o 7º Paredão do BBB 25 (Globo), disputado por Camilla, Renata e Vilma.

O que aconteceu

No Apê do Líder com Diego Hypólito, Vitória opinou sobre a berlinda. Ela mostrou torcer pela eliminação de Renata, indicada ao Paredão pela Líder.

Vitória: "É horrível falar isto, mas a gente está no Big Brother, é um jogo. A Renata saindo é um alívio para mim, porque é menos uma pessoa que me põe direto no Paredão. A Renata ficando, é mais uma pessoa que eu falo: 'meu Deus, se ela ganhar o Líder, estou no Paredão direto'".

Diego apontou que, caso não seja eliminada, Renata poderia não ter Vitória como alvo para não mostrar "perseguição". A atriz, porém, rebateu.

Vitória: "Ela vai botar quem? Ela não quer se comprometer com mais ninguém, amor! É o que ela faz desde o início do jogo. Você acha que a Renata ficava pulando de quarto em quarto, sem deixar claro as prioridades pra Aline? Por que ela me pegou para Cristo no primeiro Sincerão? (...) Quando a gente - Gra, Camilla, Thamiris, e, na época, Mateus - votou nela e na Eva foi porque eu já estava sentindo que elas não me davam abertura, principalmente a Renata, e, sem nenhum motivo, eu vi elas dando abertura para todas as outras meninas, e não me davam abertura. Eu comecei a achar isso estranho. A Thamiris e a Giovanna falaram: 'A gente está observando que, sempre que você está sorridente ou fazendo uma piada, elas olham com uma cara meio [feia]".

