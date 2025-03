Vilma afirma que sisters ficam de 'lambeção' e dispara: 'Coisa feia'

Vilma, 68, criticou a proximidade de Vitória Strada, 27, e Thamiris, 33, após notar que as sisters seguem grudadas no BBB 25.

O que aconteceu

Durante a noite deste último domingo (2), a mãe de Diogo Almeida falou sobre a relação das sisters. "A mulher quase se... E fica nessa lambeção, coisa feia. As duas. [Vitória] levou [Thamiris] até pro VIP, dorme junto e tudo", apontou Vilma.

Renata argumentou que Vitória não chegou a se desentender com a nutricionista, apenas com Camilla. "Mas tá brincando, conversando...", continuou a criticar a veterana.

A atriz venceu o líder uma semana após ser levado ao Paredão e se desentender com as meninas do quarto Nordeste. Nesta semana, Vitória se reaproximou do grupo e mirou seu foco em Renata, sister escolhida para ir direto para a berlinda.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas