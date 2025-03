Tony Bellotto está com câncer no pâncreas e vai passar por cirurgia

Tony Bellotto, 64, anunciou que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. O músico dos Titãs descobriu o câncer durante um exame de rotina, segundo nota divulgada nas redes da banda nessa segunda.

Em um vídeo no Instagram, ele detalhou que vai passar por uma cirurgia para retirada do tumor e ficará temporariamente afastado dos palcos. Os Titãs, que estão em turnê, seguirão cumprindo a agenda de shows acompanhados pelo músico Alexandre de Orio.

O músico pediu ainda que os fãs "não sofram" e disse estar tranquilo depois do diagnóstico.

Logo que eu me recupere vou retomar os shows e as minhas atividades profissionais, então desde já eu quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram, sem drama. Eu estou tranquilo, confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade, inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis, agora está aí tocando, Tony Bellotto

Colega de Tony nos Titãs, o baixista e vocalista Branco Mello já teve câncer na laringe e na língua.

Tony Bellotto é integrante da banda desde os anos 1980. Ele é casado com a atriz Malu Mader há mais de 30 anos. Juntos, eles têm dois filhos, João e Tony.