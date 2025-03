Seu Fifi se despede no BBB 25 com mensagem reveladora para brothers

Após divulgar fofocas para 6 brothers escolhidos por votação no Gshow, Seu Fifi voltou a aparecer rapidamente para deixar um último recado aos participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto os participantes debatiam o que foi revelado, o RoBBB retornou. "E aí BBBs, gostaram das fofocas? Só entreguei frases de quem ainda está dentro desta casa. Até mais, hein."

Algum tempo antes, os participantes haviam cogitado se as frases ditas sobre elas não eram de brothers que já deixaram o jogo.

Minutos depois, Aline questionou Gracyanne a respeito de uma das falas que lhe foi revelada. "Gra, teve uma frase que dizia assim: 'eu gosto muito dela, mas acho que ela deveria receber mais votos e ela é uma jogadora ruim'. Você já falou isso?", pergunta a sister.

A musa fitness negou. A frase, contudo, foi dita realmente por ela. "Não. Eu já falei o que eu já falei para você. Não, nunca falei de você como jogadora nem de ninguém."

