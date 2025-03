Seu Fifi expõe fofoca para Renata no BBB; sister reage: 'Já sei quem falou'

RoBBB Seu Fifi apareceu para Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O robô "dedo-duro" expôs falas críticas a Renata. A sister ouviu os comentários atentamente, e mostrou desconfiar de Vitória Strada.

RoBBB Seu Fifi: "Renata, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Estou sempre por aqui e, olha, vou te contar, hein? Duas pessoas aí da casa falaram de você e da sua dupla. Escuta aí: 'Ela vem como se fizesse parte do time, como se votasse nas mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e, depois, sai'. Outra pessoa falou isto aqui: 'As pessoas aqui, para ela, são conveniência para o jogo dela, para ela se aliar para ter força para não votarem nela. Eu sinto, no olhar da Eva, que o coração dela é muito verdadeiro, muito puro. Já a Renata, o coração dela é mais pedra, mais frio. Ela é calculista, ela sabe jogar. Só que, uma hora, o jogo dela vai se quebrar. Uma hora a máscara dela cai. O jogo dela está me incomodando porque vejo que é um jogo forçado, falso. Não sinto um jogo verdadeiro'".

Renata: "Por 'calculista' eu já sei quem falou isso. Já me levou no Sincerão com esse adjetivo".

Eva: "Quem foi?".

Renata: "A Vitória".

