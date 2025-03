Seu Fifi expõe conversas para Guilherme no BBB; saiba o que foi dito

Após falar com Diego Hypólito, Seu Fifi expôs algumas conversas para Guilherme no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Seu Fifi apareceu para Guilherme e contou algumas fofocas ditas sobre o pernambucano. Guilherme estava conversando com Joselma no quarto, quando foi surpreendido pela dinâmica, que expôs duas conversas ao brother.

RoBBB Seu Fifi: "Guilherme, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Escutei umas fofocas sobre você. O povo daí da casa gosta de falar, hein? Escuta aí: 'Vira a casaca muito fácil se a pessoa for lá e falar para ele que vai proteger ele'. Outra pessoa falou de você, escuta aí: 'Está tão perdido no cenário que tem que ficar, agora, comprando briga dos outros para poder aparecer no jogo'".

Guilherme: "A segunda eu já sei [Camilla]. Mas a primeira... Não vou falar nada, não. Mas, pra mim, eu sempre tenho uma coisa para falar no Sincerão. Tomara que agora todo mundo possa falar o tempo todo. Mas o 'vira-casaca' eu quero saber quem foi. Mas o outro, no dia do Sincerão, Camilla falou: 'Precisa tomar as dores dos outros para tentar aparecer.' E eu: 'Não, minha amiga, tem coisa que, quando incomodar, eu vou falar mesmo. Não tem isso, não, de querer aparecer. Lá fora eu falo, por que aqui não vou falar?'.

