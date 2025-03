Seu Fifi aparece pela 1ª vez e entrega fofocas para Diego Hypolito

Ele chegou! Seu Fifi fez sua estreia na tarde desta segunda-feira (3), ao surpreender Diego Hypolito, 38, e revelar que duas pessoas falaram mal dele.

O que aconteceu

Logo após o sorteio do CineBBB, o ginasta retornou para o quarto Anos 50, quando foi surpreendido pelo RôBBB. "Ei, Diego! Eu sou o Rob Seu Fifi, estou sempre por aqui! Escuta o que falaram de você na casa. 'Diego não é bobo, ele escuta tudo! Já reparei nele já. Ele fica perto para escutar''".

Seu Fifi ainda continuou: "Outra pessoa falou de você, Diego! Escuta aí: 'Amo o Diego, mas a postura dele não está maneira'".

Sem entender o que aconteceu, Diego levantou da cama e reagiu: "Duas fofocas que fizeram de mim? Eu escuto tudo? Escuto nada. Por que será que falou só pra mim?", questionou.

No quarto com o ginasta, Guilherme opinou sobre as fofocas. "O do 'não é bobo e nem nada', não imagino quem seja. Mas essa questão do 'maneiro', não sei o que, com certeza é do quarto Nordeste!"

Por conta de apenas uma palavra, Diego cogitou que Gracyanne poderia ser a responsável por uma das falas. "Na minha cabeça, Thamiris falando com a Gra (...) Cara, eu acho que é a Gra! 'Amo muito o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira'? Quem falaria que me ama muito?"

Alguns minutos depois, Diego foi até o banheiro da casa, onde encontrou a musa fitness, que logo reparou que o brother estava desconfortável com ela. "O que foi Diego? Pode me falar", questionou.

O atleta foi direto e perguntou se a sister já comentou com Thamiris que ele está perdido no jogo. "Você que falou pra Thamiris que me ama muito, mas acha que to perdido no jogo?".

Rapidamente, Gracyanne negou. "Não, por quê? Eu nem falo que te amo. Inclusive acho isso um problema, eu deveria falar mais [...] Você não tá perdido no jogo né, Diego?", afirmou.

