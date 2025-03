Selton Mello mostra bastidores do Oscar e torcida brasileira

Selton Mello, 52, exibiu a torcida brasileira no Oscar em vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

Ator compartilhou uma série de vídeos dos bastidores da premiação, que aconteceu no último domingo (2), em Los Angeles. Selton compartilhou momentos desde sua chegada no evento até a hora que foi embora.

Ao final, ele mostra um grupo de brasileiros reunidos atrás de grades na saída do prêmio. "Ganhamos! Ganhamos!", comemoravam a vitória de "Ainda Estou Aqui" como melhor filme internacional.

Selton também mostrou Fernanda Torres dando entrevistas e interagindo com outras celebridades, como Cynthia Erivo. Além disso, exibiu sua recepção no Oscar, com direito a uma placa com seu nome.