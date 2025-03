Revoltados com 'Emilia Pérez', mexicanos celebram o Oscar do Brasil: 'Ganhou o cinema'

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 foi celebrada não só no Brasil, mas também no México. Os mexicanos, que se sentiram desrespeitados pelo filme Emilia Pérez, comemoraram a vitória do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional. Apesar de se passar no México, Emilia Pérez concorreu pela França, país do diretor Jacques Audiard e também onde foi filmada a maior parte da trama.

Conhecido por falar de filmes e séries nas redes sociais, o ator, comediante e influenciador mexicano Javier Ibarreche postou uma foto celebrando a vitória de Ainda Estou Aqui para seus mais de 1,3 milhão de seguidores. "Ganhou o Brasil! Ganhou o cinema", escreveu Ibarreche.

Curiosamente, o post do influenciador mexicano celebrando a vitória do Brasil no Oscar foi curtido por Paulina Gomez Fernandez, uma das filhas de Roberto Gomez Bolaños, criador e intérprete do Chaves, série de absoluto sucesso no Brasil. Javier Ibarreche estava em Los Angeles para o Oscar e conduziu entrevistas no tapete vermelho.

Nos estúdios de TV do México, o prêmio do Brasil também foi bastante comemorado. Um brasileiro usuário do X (antigo Twitter) compartilhou um vídeo do momento em que Ainda Estou Aqui é anunciado como Melhor Filme Internacional, categoria em que Emilia Pérez também concorria e era apontado como favorito, e os apresentadores e comentaristas da TV Azteca celebram. "A união latino-americana", escreveu.

Por que os mexicanos não gostaram do filme ‘Emilia Pérez’?

Emilia Pérez gerou controvérsias e críticas pelo público mexicano, principalmente devido à forma como retrata o país, com estereótipos e falta de representatividade.

A produção foi acusada de reforçar estereótipos negativos sobre o México, explorando a violência dos cartéis de drogas de forma que muitos consideraram superficial e desrespeitosa.

A falta de representação autêntica da cultura mexicana, tanto no elenco quanto na equipe de produção, também foi um ponto de crítica. A escolha de atores não mexicanos para papéis principais, bem como a performance de alguns deles, como a de Selena Gomez, cujo espanhol foi criticado, também contribuíram para a insatisfação.

A diretora de elenco Carla Hool chegou a afirmar que as três personagens principais foram pensadas para atrizes mexicanas, mas que após "uma grande busca no México, nos Estados Unidos, na Espanha e na América Latina", concluiu que as melhores profissionais não eram nativas do país central à trama, o que muitos mexicanos também consideraram como desrespeito às artistas do país.