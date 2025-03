Qual é o significado do broche e do anel usados por Selton Mello no Oscar?

O ator Selton Melo, 52, que interpreta Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", colocou pequenos detalhes em seu look do Oscar para homenagear pessoas queridas: sua mãe e o homem por trás de seu personagem.

O que aconteceu

Pelo Instagram, ele explicou as escolhas. Selton chegou a brincar que não sabia fazer "Arrume-se Comigo" como as blogueiras, e que apareceria pronto ao final do vídeo.

Broche de flor preta já tinha sido usado no Festival de Veneza. Ele explicou que a escolha era para homenagear Rubens Paiva, fazendo um tributo para aquele que inspirou a história do longa, que levou a estatueta de "Melhor Filme Estrangeiro".

Flor preta era uma homenagem a Rubens Paiva Imagem: Chelsea Guglielmino/FilmMagic

Anel era de sua mãe. Assim como Eunice Paiva, Selva, mãe de Selton, teve Alzheimer por 12 anos e morreu no ano passado. "Em Veneza queriam saber se eu estava noivo, mas isso é uma bijuteria, minha mãe era uma mulher muito simples. Ela comprou em algum lugar e peguei após a sua morte", explicou no vídeo publicado na rede social.

Mesmo simples, ator diz que o anel não tem preço. "Pode ser baratinho no valor, mas é a representação da minha mãe sempre comigo", contou.