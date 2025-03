Chico Barney: Público dá outra "última chance" para Vitória no BBB 25

O paredão formado no meio do Carnaval costuma ser um segredo bem guardado na temporada. Com o agravante de ter sido também na noite do Oscar em que "Ainda Estou Aqui" trouxe o primeiro troféu para o Brasil.

Mas estão se enfrentando Camilla, Renata e Vilma, no que promete ser a maior rejeição da temporada até aqui - acredito que Camilla receberá uma grande votação na terça-feira.

Era inevitável a eliminação dela, dada toda a relação curiosa que construiu com Vitória. E o público nem tem muita paciência com Vitória, que não reagiu quando teve a oportunidade. Mas não deixará a situação passar incólume.

O Sincerão de logo mais vai mostrar alguns vídeos comprometedores sobre pessoas falando mal de seis participantes escolhidos pelo público: Vitória foi a mais votada, pois o público quer viver a catarse da atriz vendo o que Camilla, Thamiris e Gracyanne falavam dela pelas costas.

Pode ser divertido! Não mudará o destino de Camilla no jogo, e duvido que mude a postura paz e amor da Vitória. Ela recebeu mais uma 'última chance' para uma virada na própria história, mas não parece muito disposta. Vamos à noite. Mas pelo menos haverá alguma comoção nas redes sociais. Em uma temporada na qual vivemos por migalhas, parece até um banquete.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.