Oscar: prefeitura do Rio comprará casa de 'Ainda Estou Aqui' e fará museu

O prefeito Eduardo Paes anunciou que o imóvel onde foi gravado o filme vencedor do Oscar "Ainda Estou Aqui", no Rio de Janeiro, será transformado na Casa do Cinema Brasileiro, com exposições e a nova sede da Rio Film Commission.

O que aconteceu

A prefeitura do Rio de Janeiro vai adquirir e transformar a casa onde foi filmado "Ainda Estou Aqui" em um museu do cinema brasileiro. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes em suas redes sociais nesta segunda-feira (3). A decisão será oficializada ainda hoje em uma edição extra do Diário Oficial.

O imóvel será aberto para visitação e contará com exposições interativas sobre o Brasil no Oscar. Além disso, o espaço servirá como homenagem a Eunice Paiva, cuja história inspirou o filme, e às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

A nova Casa do Cinema Brasileiro também será a sede da Rio Film Commission. O objetivo é incentivar produções cinematográficas nacionais e aumentar a presença do Brasil em premiações internacionais.

E para não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir.

Eduardo Paes

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme "Ainda Estou Aqui" na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em? pic.twitter.com/LujdMtDEjM -- Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025

Como é a casa

A casa onde Eunice Paiva viveu com sua família ficava no número 80 da avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O local foi o lar da família entre 1965 e 1971, período em que o ex-deputado Rubens Paiva foi sequestrado e morto pela ditadura militar.

Após a mudança dos Paiva para Santos (SP), a casa foi utilizada como um restaurante chamado "La Cave aux Fromages", de inspiração francesa. Nos anos 1980, o imóvel foi demolido e substituído por um prédio residencial na orla do Leblon.

Como a casa original não existe mais, a produção do filme "Ainda Estou Aqui" precisou encontrar um cenário semelhante para recriar o lar da família Paiva. A escolha recaiu sobre um casarão no bairro da Urca, também na zona sul do Rio, que possuía a mesma arquitetura portuguesa da residência original, com paredes brancas e batentes azuis.

O diretor de arte do filme, Carlos Conti, contou com o apoio de Marcelo Rubens Paiva e suas irmãs para reproduzir com fidelidade os móveis, quadros e detalhes da decoração do antigo lar. O diretor Walter Salles, que conhecia a casa original por ter sido amigo da família, alugou o imóvel da Urca para as filmagens.

A família Paiva diante do casarão onde viveram no Leblon, no Rio Imagem: Reprodução/Facebook

Vitória histórica no Oscar

"Ainda Estou Aqui" fez história ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa de Walter Salles superou concorrentes como Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Irã), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia), garantindo a primeira estatueta da categoria para o Brasil.

O prêmio foi entregue pela atriz espanhola Penélope Cruz ao diretor Walter Salles, que dedicou a vitória a Eunice Paiva. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", afirmou emocionado o cineasta.

O Brasil já havia sido indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em quatro ocasiões anteriores, mas nunca havia vencido. Com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999), o país chegou perto da vitória, mas foi apenas em 2025 que conquistou sua primeira estatueta.

Apesar de Fernanda Torres ter sido indicada a Melhor Atriz, o prêmio ficou com Mikey Madison por sua atuação em "Anora". O filme vencedor da principal categoria da noite, Melhor Filme, também foi Anora, que superou "Ainda Estou Aqui" na disputa.