Só os filmes de Walter Salles chegam no Oscar? Entenda as razões

"Ainda Estou Aqui" se tornou o primeiro filme brasileiro a conquistar uma estatueta do Oscar. Antes disso, o diretor Walter Salles já era o único diretor brasileiro com duas obras diferentes indicadas à maior premiação do cinemas mundial: além do longa consagrado na premiação de ontem, "Central do Brasil" também concorreu em 1999.

O que diferencia o cinema de Walter Salles

Walter Salles com Fernanda Montenegro em cena Imagem: Divulgação

O primeiro ponto a se destacar é a qualidade técnica da obra do diretor. Cyntia Calhado, professora de cinema e audiovisual da ESPM, explica que isso é, principalmente, fruto do tempo investido em cada etapa da produção, começando pela seleção dos atores: "A pré-produção é fundamental para que, nas filmagens, se consiga um resultado que seja natural, que seja essa emoção que o filme passa".

No caso de "Ainda Estou Aqui", a preparação dos atores durou três meses. "Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido", contou Bárbara Luz, que interpretou Nalu, em entrevista para Splash. Além de criar afinidade com os outros atores, esse tempo permitiu que a atriz mineira fizesse uma representação mais fiel de uma jovem carioca nos anos 1970: ela fez aulas para melhorar seu sotaque, aprendeu a jogar vôlei e se dedicou para adquirir o bronze de quem passou a vida toda na praia.

Bárbara Luz e Walter Salles nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

Os filmes de Walter Salles também costumam ter sucesso nos festivais que antecedem o Oscar. O bom desempenho nos festivais internacionais pode atrair, por exemplo, a atenção de distribuidoras que levarão a obra a outros países. Segundo Cyntia, o público desses festivais encontra nos filmes de Walter Salles elementos com que se identificam, mas também elementos que consideram exóticos: "É uma estética que agrada muito o público norte-americano, o público europeu, só que uma temática muito calcada nas nossas questões brasileiras".

A fortuna do diretor também ajuda. Herdeiro do fundador do atual Itaú Unibanco, Walter Salles é o terceiro cineasta mais rico do mundo — com uma fortuna avaliada em cerca de R$ 25 bilhões, fica atrás apenas de Steven Spielberg (R$ 31 bilhões) e George Lucas (R$ 30 bilhões). Para a professora, além do dinheiro, o contexto socioeconômico de Walter Salles (que, por exemplo, morou na França na adolescência) também facilita sua interação com a indústria internacional.

Walter Salles nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Alile Dara Onawale

Sabemos que fazer filme, especialmente no Brasil, é uma luta constante atrás de financiamento, circulação, distribuição. O local de classe do Walter Salles faz com que ele tenha mais tempo e mais articulação com produtores e distribuidores internacionais.

Cyntia Calhado, professora de cinema e audiovisual na ESPM

A distribuição dos filmes é essencial para o sucesso nas premiações. Tanto "Central do Brasil" quanto "Ainda Estou Aqui" foram distribuídos pela Sony, gigante na indústria do entretenimento que garantiu o investimento na campanha dos dois filmes. É esse investimento, por exemplo, que define em quantas salas de cinema o filme será exibido e como serão os eventos de lançamento. O objetivo: iniciar diálogos que chamem atenção para a obra. "Isso é um critério fundamental para que esse filme seja conhecido e seja visto internacionalmente, para fazer com que então ele chegue a ser conversado e ser cotado para uma indicação ao Oscar", explica Cyntia.

Walter Salles nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Alile Dara Onawale

Os temas dos filmes de Walter Salles favorecem esses diálogos. Em "Ainda Estou Aqui", por exemplo, a temática da ditadura é balanceada pela representação da família Paiva. "Qualquer público consegue se identificar, porque o foco é a família. Todos temos uma família, mesmo que ela seja disfuncional. E aquela família tem um aspecto de união emocional, eles são muito felizes, você fica imerso naquele ambiente emocional. Essa narrativa emocional é uma característica forte da construção narrativa dos filmes do Walter Salles".