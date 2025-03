Oscar 2025: veja a lista de vencedores em todas as categorias e desempenho dos brasileiros

O Oscar 2025 divulgou os melhores do cinema na noite deste domingo, 2, em uma cerimônia no Dolby Theatre. Em dia histórico para o Brasil, que concorreu com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Veja a lista de vencedores em todas as categorias:

Melhor Filme

Anora

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

Nickel Boys

A Substância

Wicked

Melhor Direção

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - O Brutalista

James Mangold - Um Completo Desconhecido

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A Substância

Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, Wicked

Demi Moore, A Substância

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

Mikey Madison, Anora

Melhor Ator Coadjuvante

Yuri Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor (VENCEDOR)

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, O Brutalista

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez (VENCEDORA)

Melhor Filme Internacional

Ainda Estou Aqui (Brasil)(VENCEDOR)

A Garota da Agulha (Dinamarca)

Emilia Pérez (França)

A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)

Flow (Letônia)

Melhor Roteiro Original

Anora (VENCEDOR)

O Brutalista

A Verdadeira Dor

Setembro 5

A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave (VENCEDOR)

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Animação

Flow (VENCEDOR)

Divertida Mente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

O Robô Selvagem

Melhor Documentário

Black Box Diaries

No Other Land (VENCEDOR)

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Melhor Documentário em curta-metragem

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra (VENCEDOR)

Melhor curta-metragem

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot (VENCEDOR)

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Curta de Animação

Beautiful Men

In the Shadow of the Cyrpess (VENCEDOR)

Magic Candles

Wander to Wonder

Yuck!

Melhor Trilha Sonora

O Brutalista

Conclave

O Robô Selvagem

Wicked

Emilia Pérez

Melhor Canção Original

El Mal - Emilia Pérez (VENCEDORA)

The Journey - The Six Triple Eight

Like a Bird - Sing Sing

Mi Camino - Emilia Pérez

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Melhor Som

Um Completo Desconhecido

Duna - Parte Dois (VENCEDOR)

Emilia Pérez

Wicked

O Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

O Brutalista

Conclave

Duna - Parte 2

Nosferatu

Wicked (VENCEDOR)

Melhor Fotografia

O Brutalista (VENCEDOR)

Duna -Parte 2

Emilia Pérez

Maria Callas

Nosferatu

Melhor Maquiagem e Cabelo

Um Homem Diferente

Emília Perez

Nosferatu

A Substância (VENCEDOR)

Wicked

Melhor Figurino

Um Completo Desconhecido

Wicked (VENCEDOR)

Nosferatu

Gladiador 2

Conclave

Melhor Edição

Anora (VENCEDOR)

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Melhores Efeitos Visuais

Alien: Romulus

Better Man

Duna - Parte 2 (VENCEDOR)

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked