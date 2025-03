Nova estrela de Hollywood, Mikey Madison supera Fernanda Torres no Oscar

Mikey Madison, 25, levou a estatueta de melhor atriz no Oscar 2025.

O que aconteceu

Protagonista de "Anora" venceu o Oscar em sua primeira indicação. Mikey Madison desbancou as favoritas Demi Moore ("A Substância") e Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"). Concorriam na mesma categoria Cynthia Erivo ("Wicked") e Karla Sofía Gáscon ("Emilia Pérez").

Madison também venceu o prêmio de melhor atriz no Bafta, o Oscar britânico. Fernanda Torres não foi indicada na premiação britânica. Além disso, Madison foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de musical/comédia, SAG Awards e Critics Choice Awards, mas perdeu os três prêmios para Demi Moore.

Vitória de Madison vem pouco tempo depois de sua estreia em Hollywood. Ela teve atuações secundárias em "Era uma vez em Hollywood" (2019) e "Pânico" (2022). O diretor Sean Baker escreveu o papel principal de "Anora" com a atriz em mente após assistir à sua performance nos dois filmes.

Mikey venceu Oscar ao dar vida a uma prostituta. Em "Anora", ela interpretou Ani, uma stripper que se casa com o filho de um oligarca russo e precisa enfrentar as consequências de sua decisão. Em seu discurso, a atriz dedicou o prêmio aos profissionais do sexo: "Quero reconhecer e honrar a comunidade de profissionais do sexo. Sim, vou continuar a apoiá-los como uma aliada. Ter o privilégio de conhecer tantas pessoas, tantas mulheres incríveis foi um dos pontos altos desta experiência incrível".

Ela aprendeu a falar russo para o papel. A atriz também passou três meses fazendo aulas de pole dance porque, originalmente, sua personagem trabalhava num local com esse tipo de dança. No entanto, após essa preparação, o diretor Sean Baker mudou os planos e ela só usou a habilidade em uma única cena.

A atriz norte-americana já elogiou Fernanda Torres. "Ela é uma atriz tão incrível e linda. Que talento", declarou Mikey Madison em entrevista à revista Variety.

Confira os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora" com cinco estatuetas:

Melhor filme: "Anora"

"Anora" Melhor diretor: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor ator: Adrien Brody, "O Brutalista"

Adrien Brody, "O Brutalista" Melhor atriz: Mikey Madison, "Anora"

Mikey Madison, "Anora" Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor" Melhor atriz coadjuvante: Zoe Saldana, "Emilia Perez"

Zoe Saldana, "Emilia Perez" Melhor roteiro original: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor roteiro adaptado: Peter Straughan, "Conclave"

Peter Straughan, "Conclave" Melhor filme internacional: "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil) Melhor filme de animação: "Flow"

"Flow" Melhor documentário: "No Other Land"

"No Other Land" Melhor edição: Sean Baker, "Anora"

Sean Baker, "Anora" Melhor figurino: Paul Tazewell, "Wicked"

Paul Tazewell, "Wicked" Melhor maquiagem e cabelo: "A Substância"

"A Substância" Melhor canção original: Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard, "El Mal", de "Emilia Perez"

