'Nós vamos sorrir', diz Fernanda Torres, celebrando vitória de Ainda Estou Aqui

O Brasil fez história no Oscar deste domingo, 2, com a vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional. A conquista inédita foi comemorada por Fernanda Torres, protagonista do longa, que usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 3, para compartilhar sua emoção.

"Nós vamos sorrir. Sorriam", escreveu a atriz, relembrando uma fala marcante de sua personagem no filme. A publicação veio acompanhada de duas imagens simbólicas: uma do envelope que revelou a vitória brasileira e outra do diretor Walter Salles segurando a estatueta dourada na premiação.

Torres também concorreu ao prêmio de Melhor Atriz, mas a estatueta ficou com a americana Mikey Madison, por Anora. Ainda assim, a noite foi de celebração para o cinema brasileiro. Mais cedo, a atriz apareceu com a estatueta do Oscar em mãos e brincou nas redes sociais: "Ainda estamos aqui comemorando", escreveu.