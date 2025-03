Montenegro também usou vestido com brilho e transparência no Oscar de 1999

Fernanda Torres escolheu um vestido preto, com brilho e transparência, para comparecer à cerimônia do Oscar 2025, na noite deste domingo (2), em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

O que aconteceu

Concorrendo ao Oscar de melhor atriz, Fernanda Torres usou um look que remete ao usado por sua mãe em 1999. Há mais de 20 anos, Fernanda Montenegro concorreu na mesma categoria por seu papel em "Central do Brasil".

Na ocasião, Montenegro escolheu um vestido preto da marca de luxo Valentino. A peça contou com detalhes de brilho, transparência no colo, manga longa e comprimento plissado.

Fernanda Torres apareceu no tapete vermelho da 97ª edição do Oscar com um vestido da coleção de alta-costura verão 2025 da Chanel. Assim como sua mãe, ela apostou no brilho, transparência, manga longa e um toque adicional de plumas.

Fernanda Montenegro usou vestido similar com o da filha no Oscar de 1999 Imagem: Evan Agostini/Getty Images

Fernanda Torres Imagem: Robyn Beck/AFP

Assim como sua mãe, Torres não levou o Oscar de Melhor Atriz. Apesar disso, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar com o prêmio de melhor filme internacional para "Ainda Estou Aqui".

"Ainda Estou Aqui" foi premiado em mais de 30 festivais nacionais e internacionais e atraiu uma multidão aos cinemas no Brasil, com mais de 5 milhões de espectadores.

