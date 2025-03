Por que a vencedora do Oscar de Melhor Atriz não tem redes sociais

Mikey Madison, 25, ganhou o Oscar de Melhor Atriz por "Anora". Ela superou Fernanda Torres, 59, indicada na mesma categoria.

Apesar da pouca idade, artista não tem nenhuma rede social. "Não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às mídias sociais", disse Madison em entrevista à Bustle em novembro de 2024.

Sou uma pessoa muito sensível, então acho que também é protetor não estar online. Não acho que você deva ler as coisas que as pessoas estão dizendo sobre você. Acho que isso não é natural, e não é humano olhar para todas essas imagens muito selecionadas [...] Mas eu me conheço, e acho que me manter ignorante dessa parte da Internet é provavelmente mais saudável para mim. Mikey Madison

Quem é ela?

Mikey venceu Oscar ao dar vida a uma prostituta. Em "Anora", ela interpretou Ani, uma stripper que se casa com o filho de um oligarca russo e precisa enfrentar as consequências de sua decisão.

Em seu discurso, a atriz dedicou o prêmio aos profissionais do sexo. "Quero reconhecer e honrar a comunidade de profissionais do sexo. Sim, vou continuar a apoiá-los como uma aliada. Ter o privilégio de conhecer tantas pessoas, tantas mulheres incríveis foi um dos pontos altos desta experiência incrível".

Ela aprendeu a falar russo para o papel. A atriz também passou três meses fazendo aulas de pole dance porque, originalmente, sua personagem trabalhava num local com esse tipo de dança. No entanto, após essa preparação, o diretor Sean Baker mudou os planos e ela só usou a habilidade em uma única cena.

Madison já trabalhou com Tarantino e atuou em "Pânico 5". Ela fez uma participação em "Era uma Vez em Hollywood" e foi uma das protagonistas da franquia de horror.

Seu primeiro papel de destaque foi na série "Better Things". Na produção, exibida de 2016 a 2022, ela interpreta uma das filhas adolescentes de uma mãe solo. Madison ainda fez filmes independentes como "Monster" e "Nostalgia", e viveu uma coadjuvante na série "Lady in the Lake".

A atriz norte-americana já elogiou Fernanda Torres. "Ela é uma atriz tão incrível e linda. Que talento", declarou Mikey Madison em entrevista à revista Variety.