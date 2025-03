Mikey Madison, de Anora, superou Fernanda Torres e Demi Moore entre as favoritas ao Oscar de melhor atriz neste domingo, 3. Cynthia Erivo e Karla Sofia Gascón também disputaram categoria. A atriz reconhece o trabalho das indicadas à categoria com ela ao prêmio. Em seu discurso, atriz agradeceu à equipe de Anora e às profissionais do sexo. "É uma honra", disse ela sobre disputar categoria com as demais atrizes.